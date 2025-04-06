Частенько, когда мы предупреждаем об опасности бесконтрольной миграции — говорим о рисках замещения коренного населения представителями иных этно-религиозных общностей.
Мировой заговор с целью переселения мигрантов
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ЭТО СГОВОР в обход Законодательства и молчаливой сапой... Еще и делают вид, что "ничего не происходит".. ВОТ ТАК!!
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12 час.
Eduard
Визовый режим им врубите!
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11 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. В России "пятая колонна" России хочет заменить славянское население на мигрантов.
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9 час.
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