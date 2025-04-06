Мировой заговор с целью переселения мигрантов

ЭТО СГОВОР в обход Законодательства и молчаливой сапой... Еще и делают вид, что "ничего не происходит".. ВОТ ТАК!!

АЗ

Андрей Зарубкин

В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. В России "пятая колонна" России хочет заменить славянское население на мигрантов.