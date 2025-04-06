Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Вообще-то  такие призывы к отделению - нарушение законов РФ. Что сказала прокуратура?Ресурс «Русофобы»...
  • Eduard
    Она России и есть,а от Украины только название.До 1916 год никакой "Украины" не было!В Конгрессе США п...
  • Eduard
    Китай столько сделает и что? Это бессмыслено!Трамп пригрозил К...

Мировой заговор с целью переселения мигрантов

Мировой заговор с целью переселения мигрантов

Частенько, когда мы предупреждаем об опасности бесконтрольной миграции — говорим о рисках замещения коренного населения представителями иных этно-религиозных общностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
ЭТО СГОВОР  в  обход Законодательства  и молчаливой сапой... Еще и делают вид, что &quot;ничего не происходит&quot;.. ВОТ ТАК!!
Ответить
12 час.
Eduard
Визовый режим им врубите!
Ответить
11 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. В России &quot;пятая колонна&quot; России хочет заменить славянское население на мигрантов.
Ответить
9 час.
наверх