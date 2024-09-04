В Алексине открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Алексине Тульской области вчера, 3 сентября, состоялась церемония открытия мемориальных досок местным жителям, погибшим в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба районной администрации.
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