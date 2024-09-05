“АВТОВАЗ” планирует начать выпуск электрокаров Largus в конце сентября

“АВТОВАЗ” планирует запустить производство электромобиля Largus в Ижевске в конце этого месяца, заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак, выступая на ВЭФ.
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