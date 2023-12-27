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Radisson Collection Lingang Shanghai — новая достопримечательность

Radisson Collection Lingang Shanghai — новая достопримечательность

Ищете новое и захватывающее место для путешествия? Обратите внимание на специальную зону Линган (Lingang), которая набирает популярность благодаря своим уникальным достопримечательностям, таким как озеро Дишуй (Dishui), океанический парк Хайчан (Haichang), Шанхайский астрономический музей и Китайский морской музей.

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