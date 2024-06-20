Анкара потребовала объяснений у организаторов саммита по Украине

Турция выразила недовольство участием Константинопольского патриарха Варфоломея в саммите по Украине в Швейцарии и потребовала объяснений от организаторов мероприятия, 20 июня об этом сообщает официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети Х.