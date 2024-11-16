Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе и калечили военных

Военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, который сейчас находится в плену, рассказал РИА Новости о том, что украинские военные, набранные из мест лишения свободы, получали на полигоне польские боеприпасы.
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