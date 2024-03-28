Андрей Коваленко принял участие в юбилейной 10 Всероссийской Олимпиаде по истории российского предпринимательства среди студентов на Сахалине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко принял участие в юбилейной X Всероссийской Олимпиаде по истории российского предпринимательства среди студентов на Сахалине.
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