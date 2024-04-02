Умер еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены»

В Одессе ушел из жизни второй участник команды КВН «Одесские джентльмены». На следующий день после его кончины, в понедельник, 1 апреля, об этом сообщила обозреватель и кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале: Один за другим уходят Джентльмены, — так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов — Александр Теплицкий Причина его смерти и обстоятельства не разглашаются.