В Канаде умер бывший лидер ОПГ "Центровые" из Екатеринбурга

Сергей Макарихин имел большое влияние в 90-е, но растерял активы и эмигрировал.В Екатеринбурге простились с криминальным авторитетом, который был одним из лидеров процветавшей в начале 90-х ОПГ "Центровые".
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