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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гилберт Аренас считает, что Трэй Янг – идеальный игрок «Никс»: «Он был бы для вас Джереми Лином и Кармело в одном флаконе»

«Я знаю, кому нужен Трэй Янг, «Убийца «Гардена». Он идеальный игрок «Нью-Йорка». Он даст вам тот баскетбол, который вы придете посмотреть.

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