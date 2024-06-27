Медведев: США находятся в шаге от проигрыша в холодной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня, ФедералПресс. США не выиграли холодную войну. Более того, сейчас они в шаге от проигрыша, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума.