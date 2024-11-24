Прогноз погоды в Крыму на 24 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 24 ноябряВ Симферополе +2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +4 и малооблачноВ Черноморском +4 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +4 и облачно с прояснениямиВ Ялте +5 и облачно с прояснениямиВ Алуште +4 и облачно с прояснениями.