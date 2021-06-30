Ополченец ДНР «Варяг»: Мы девять лет шли к созданию независимой от Украины Донецкой республики

News Front публикует эксклюзивное интервью с одним из лидеров Русской весны в Донбассе, ветераном ополчения ДНР, действующим руководителем общественного движения «Новые скифы» (ДНР) Александром Матюшиным (позывной «Варяг») Будучи одним из лидеров общественной организации «Донецкая республика» в 2005-2014 годах, наш собеседник принимал самое активное участие в борьбе против украинского национализма и политики украинизации в Донбассе задолго до госпереворота в Киеве и последовавшей за ним Русской весны.