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Ополченец ДНР «Варяг»: Мы девять лет шли к созданию независимой от Украины Донецкой республики

Ополченец ДНР «Варяг»: Мы девять лет шли к созданию независимой от Украины Донецкой республики

News Front публикует эксклюзивное интервью с одним из лидеров Русской весны в Донбассе, ветераном ополчения ДНР, действующим руководителем общественного движения «Новые скифы» (ДНР) Александром Матюшиным (позывной «Варяг») Будучи одним из лидеров общественной организации «Донецкая республика» в 2005-2014 годах, наш собеседник принимал самое активное участие в борьбе против украинского национализма и политики украинизации в Донбассе задолго до госпереворота в Киеве и последовавшей за ним Русской весны.

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