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Есть мнение - мигранты в России, что делать

Есть мнение - мигранты в России, что делать

Многонационал Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Ледёнева призывает запретить мигрантам перевозить в Россию семьи и детей Социолог считает, что государство утратило контроль за ростом числа мигрантов, а дальнейшее игнорирование этой проблемы может привести к изменению этнической и демографической ситуации в обществе: иностранцы начнут прививать российской культуре свои нормы и правила и вытеснять коренное население.

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