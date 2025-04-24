Киев сорвал объявленное Россией Пасхальное перемирие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила при этом, что Владимир Зеленский подставил США, как будто специально используя американское оружие в разгар Пасхального перемирия.
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