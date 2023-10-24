Президент США Джо Байден проговорил свои инструкции по поведению на сцене

Байден снова начудил во время выступления.Американский президент снова проговорил инструкции вместо приветственной речи во время официальной части мероприятия, посвящённого экономической ситуации в регионах.
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