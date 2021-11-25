Жители Китая 15 лет делали дорогу, прорубая ее в скале

Жители горной деревни прорубали туннель 15 лет, орудуя зубилами и молотками, чтобы сделать дорогу и соединить свой дом с миром.
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