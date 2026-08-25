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Калужские новости

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Калужская область увеличила финансирование переселения из аварийного жилья

Объем финансирования программы переселения граждан из аварийного жилья в Калужской области увеличен до более 8,4 млрд рублей, основную часть расходов, свыше 6,1 млрд рублей, возьмет на себя региональный бюджет.

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