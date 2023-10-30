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Царьград

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Минэконом объявил о снижении цен на бензин в Забайкалье

Минэконом объявил о снижении цен на бензин в Забайкалье

В министерстве экономического развития Забайкалья прошло совещание по проблемам на топливном рынке.В пресс-службе ведомства уточнили, что власти обсудили их с сотрудниками УФАС края и непосредственными участниками топливного рынка– представителями «Петровскнефтепродукта», «Краевой топливной компании», «Нефтемаркета», «Чупток», «Авангард-75» и других.

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