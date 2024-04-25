Херш: разведка США предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана

Американская разведка предложила Израилю три варианта ответа на атаку Ирана 13 апреля, в том числе нанести массированный удар, заявил на своем сайте американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
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