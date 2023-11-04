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Круглое сооружение, связанное с культом Кукулькана, обнаружено в Мексике

Круглое сооружение, связанное с культом Кукулькана, обнаружено в Мексике

Команда исследователей из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) обнаружила остатки круглого храма, который, возможно, был построен в честь божества-змея майя Кукулькана, аналога ацтекского бога ветра Эхекатля-Кецалькоатля, сообщает «Аrkeonews».

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