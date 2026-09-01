Путин озвучил ущерб от 40-дневной кампании Зеленского

Россия потеряла примерно 1% ВВП от дронового террора в Черном и Азовском морях, заявил журналистам президент Владимир Путин.
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