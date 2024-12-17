Рынки США выросли с начала недели на фоне ожиданий снижения ставки ФРС

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленно. Индекс Nasdaq Composite достиг рекордного уровня благодаря росту акций четверки технологических компаний: Apple, Alphabet, Tesla и Broadcom.
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