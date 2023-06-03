Финляндия требует и требует, и требует от Российской Федерации, но «поезд ушел».

45K прочитали Ох уж эти наши финские соседи, все то им не то, все то им не так… Сначала их возмутили наши ответные действия, на антироссийские санкции, экономическое и политическое давление… Они ж как рассчитывали, мы вам «кулаком в челюсть», вы нам «всегда пожалуйста», а Россия возьми и ответь – заблокировав счета финскому дипломатическому ведомству.