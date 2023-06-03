45K прочитали Ох уж эти наши финские соседи, все то им не то, все то им не так… Сначала их возмутили наши ответные действия, на антироссийские санкции, экономическое и политическое давление… Они ж как рассчитывали, мы вам «кулаком в челюсть», вы нам «всегда пожалуйста», а Россия возьми и ответь – заблокировав счета финскому дипломатическому ведомству.
Популярные статьи
- "Давайте сначала на фронт, а потом уж и за российским паспортом" - предложение Бастрыкина пришлось не по душе мигрантам
- Финляндия требует и требует, и требует от Российской Федерации, но «поезд ушел».
- «Многие не могли поверить, что генерала армии можно отследить и так хладнокровно уничтожить» Гибель русского генерала
Свежие комментарии