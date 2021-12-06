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Мигрантов планируют обязать повторно сдавать отпечатки пальцев

Мигрантов планируют обязать повторно сдавать отпечатки пальцев

В Российской Федерации планируют ввести повторные дактилоскопию и фотографирование в случае появления новых татуировок или же удаления шрамов для мигрантов по трудовой визе и граждан других государств, которые прибыли в РФ на срок более 90 дней.

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