Сегодня не в виде дайджеста, а посвящённый одной теме (и кратенько).Посвящается наступлению на Харьковском направлении.
Харьковский сюрприз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Хованов
У поляков короткая память - забыли что им устроили хохлоцисты на Волыни, и что они сами устроили Швондеровичам после 1945-го.
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
Зеленскому и его своре скоро будет писец, вот такие как я Шендерович и пытаются переобуться в воздухе- только шансов в них нет.
Ответить
1 час.
Надежда
У зеленого уже далеко не такая веселая рожа, видимо, понимает, что гастроли подходят к финалу...
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии