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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Харьковский сюрприз

Харьковский сюрприз

Сегодня не в виде дайджеста, а посвящённый одной теме (и кратенько).Посвящается наступлению на Харьковском направлении.

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Комментарии
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Виктор Хованов
У поляков короткая память - забыли что им устроили хохлоцисты на Волыни,  и что они сами устроили Швондеровичам после 1945-го.
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2 час.
ninikooo Митусова
Зеленскому и его своре скоро будет писец, вот такие как я Шендерович и пытаются переобуться в воздухе- только шансов в них нет.
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1 час.
Надежда
У зеленого уже далеко не такая веселая рожа, видимо, понимает, что гастроли подходят к финалу...
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57 мин.

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