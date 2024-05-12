Харьковский сюрприз

Виктор Хованов У поляков короткая память - забыли что им устроили хохлоцисты на Волыни, и что они сами устроили Швондеровичам после 1945-го.

ninikooo Митусова Зеленскому и его своре скоро будет писец, вот такие как я Шендерович и пытаются переобуться в воздухе- только шансов в них нет.