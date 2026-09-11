Сила в правде
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Сила в правде

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За август на тыл ушло 1460 Гераней: склады, АЗС и почтовые хабы горят чаще, чем успевает ПВО

За август на тыл ушло 1460 Гераней: склады, АЗС и почтовые хабы горят чаще, чем успевает ПВО

В августе на тыл ушло около 1460 реактивных дронов, по 47 в сутки. В ночь на 11 сентября били по дата-центрам, Гостомелю, почте и АЗС.

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