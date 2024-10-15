В Мангистау планируют начать строительство завода по переработке мусора

В Мангистауской области состоялось первое выездное заседание комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию на тему «Проблемы экологии, энергетики, вопросы водоснабжения Мангистауской области и пути их решения».
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