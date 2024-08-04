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США практически закончат выводить войска из Нигера на следующей неделе

США практически закончат выводить войска из Нигера на следующей неделе

Два представителя американского военного ведомства подтвердили, что США покинут вторую и последнюю базу в Нигере в понедельник, 5 августа, фактически завершив вывод войск из страны, которая когда-то была важнейшим партнером в борьбе с терроризмом, пишет Defense News.

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