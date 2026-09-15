Азаров: генпрокурор Украины Кравченко крышевал коррупцию в своем ведомстве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Информация о крышевании генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко коррупции потрясает, любые нормальные политики после такого ушли бы в отставку.
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