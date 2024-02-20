Каким может быть российский политический консерватизм?

Гарантией устойчивости государственного проекта в России могло бы стать появление и утверждение в нашей стране влиятельного консервативного движения, отличного как от национализма в его разных версиях, так и от реакционно-утопических доктрин, направленных против модернизации и Просвещения.
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