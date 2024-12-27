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Царьград

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Авербух и Навка проведут бесплатные ледовые шоу в Подмосковье

Авербух и Навка проведут бесплатные ледовые шоу в Подмосковье

Жителей столичного региона пригласили на спектакли в январе.Жителей Подмосковья пригласили на ледовые шоу с известными фигуристами.

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Комментарии
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Амара Карпова
Задолбала баба навка🤮🤬
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18 час.

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