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Хуахин (WTA). Калинская начнет матчем с квалифаером, Захарова – со Шмидловой, Андрееску сыграет с Дарт

Опубликована сетка турнира WTA 250 в Хуахине, который пройдет на следующей неделе. Соревнования состоятся впервые с 2020 года.

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