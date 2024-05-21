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Президент Болгарии считает невозможной победу Украины над Россией

Президент Болгарии считает невозможной победу Украины над Россией

Поражение России в конфликте на Украине невозможно. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев. По его словам, дальнейшее продолжение боевых действий полностью опустошит Украину, и это будет иметь крайне серьезные последствия для всей Европы.

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Комментарии
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Eduard
Он ещё сомнивается? Россия могла 12 лет назад уничтожить Украину ядерным оружием,дажк танки выкатывать не нужно,но это последнее!
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20 час.
Eduard
Неужели кто-то в этом сомневался?
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20 час.

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