Политнавигатор Это ж надо так палиться! Так подставляться, изображая одесситов… Не раз писал, как нацистская пропаганда лепит из Одессы Бандерштат №2, а то и №1 — вместо Львова, окучивая ТВ и соцсети убого срежиссированными опросами на улицах.
Цирк уродов: нацисты клепают подставные сюжеты об Одессе
Комментарии
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Азохен вей товарищи бояре
Привет. Ты на ютубе канал про Одесу ведёшь ? Я подписан.
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4 час.
Бобкина Татьяна
А когда в Доме Профсоюзов сжигали людей, одесситы палец о палец не стукнули, что бы предотвратить это преступление. Не мудрено, что многие ратуют за Бандеру.
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4 час.
Геннадий Хрипунов
Просто грохнуть её и многое встанет на свои места, чем больше партизаны уничтожат таких проституток и выродком, тем быстрее Одесса и область очистится от нациков пиндоско-бандеровско-гей-европейского фашизма .
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3 час.
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