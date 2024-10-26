Народные приметы 26 октября преимущественно связаны с баней и банником. Есть в мифологии такой персонаж, который в целом безопасный, но иногда сволочь.
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Народные приметы 26 октября преимущественно связаны с баней и банником. Есть в мифологии такой персонаж, который в целом безопасный, но иногда сволочь.