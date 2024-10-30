Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о нарушении жилищных прав многодетных семей Республики Северная Осетия-Алания

В эфире новостной программы федерального канала сообщалось, что в 2017 году в Алагирском районе многодетным семьям выделили земельные участки, где до настоящего времени отсутствуют инженерные коммуникаций, нет границ межевания и подъездной дороги.
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