Колония Запада Бандерастан должна быть ликвидирована. Ее руководители должны предстать перед судом

Хозяева добровольной колонии Запада Бандерастан несут полную ответственность за террористические действия своих преступных холуев-террористов из руководства в оккупированном террористами Киеве и прочей оккупированной необандеровцами территории бывшей Украины, атрибуты и государственные институты которой террористы-необандеровцы захватили 22 февраля 2014 года.
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