Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Иван Иванов
    Когда все с диванов повстают и поменяют телефон на автомат.Только так,вставай, страна огромная.Атака на аэродром...
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Колония Запада Бандерастан должна быть ликвидирована. Ее руководители должны предстать перед судом

Хозяева добровольной колонии Запада Бандерастан несут полную ответственность за террористические действия своих преступных холуев-террористов из руководства в оккупированном террористами Киеве и прочей оккупированной необандеровцами территории бывшей Украины, атрибуты и государственные институты которой террористы-необандеровцы захватили 22 февраля 2014 года.

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