В Хабаровске состоялась церемония открытия МВТФ «Армия-2022»

В ходе статического показа гостям представлено около 70 образцов вооружения и военной техники, в том числе историческая техника противотанковая самоходная установка ИСУ-152, танки Т-34, ИС-3.
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