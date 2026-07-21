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RT Russia

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Врач рассказал, сколько ягод можно съедать в день без вреда для здоровья

Врач рассказал, сколько ягод можно съедать в день без вреда для здоровья

Врач Ольга Уланкина рассказала RT, какая порция ягод принесёт максимальную пользу здоровью. «Отдельной нормы именно для ягод не существует — они входят в общую норму овощей и фруктов, которые рекомендуется съедать ежедневно для поддержания здоровья.

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