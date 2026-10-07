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Царьград

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Армения и Индия обсуждают сборку снарядов Pinaka Mk-II

Армения и Индия обсуждают сборку снарядов Pinaka Mk-II

Ереван и Дели обсуждают возможность наладить в Армении производство и сборку реактивных снарядов Pinaka Mk-II, что должно снизить зависимость страны от импорта боеприпасов на фоне расширения её артиллерийских возможностей.

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