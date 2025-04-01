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Глазьев назвал действия ЦБ «безумными» и потребовал вернуть стране ₽30 трлн

Глазьев назвал действия ЦБ «безумными» и потребовал вернуть стране ₽30 трлн

Центробанк РФ должен экономике страны порядка 30 трлн руб. Об этом академик РАН, председатель научного совета РАН Сергей Глазьев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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