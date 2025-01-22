Кому-то может не понравиться: пассажиры в поездах столкнутся с новыми правилами, но комфорт и уважение превыше всего Ольга БезродняяВведение новых правил для пассажиров железнодорожного транспорта — это шаг к созданию более комфортной и безопасной атмосферы во время поездок.