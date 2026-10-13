Тимуру Иванову продлили арест по делу о коррупции на три месяца

Симоновский районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову в рамках рассмотрения его второго уголовного дела.
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