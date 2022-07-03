MeMo-Logic

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    А В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ГОЛУБЫХ ДЛЯ РОССИИ ????????? О КОМ ПЕЧАЛИТСЯ ДЕПУТАТ ГД ?????? ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ...В Госдуме назвали...
  • Друг Абадон
    соответствуешь своей фамилии ,поддерживаешь фашизм на украине.В Великобритании ...
  • Владимир
    Неужели в России не растут фрукты?Я думал не растут только бананы,Российские произв...

Россиянам рассказали, в каком месяце 2023 года отпускных заплатят больше всего

Россиянам рассказали, в каком месяце 2023 года отпускных заплатят больше всего

Работникам, планирующим отпуск на 2023 год, стоит обратить внимание на несколько месяцев, когда это более выгодно с точки зрения оплаты отпускных, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх