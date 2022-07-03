Россиянам рассказали, в каком месяце 2023 года отпускных заплатят больше всего

Работникам, планирующим отпуск на 2023 год, стоит обратить внимание на несколько месяцев, когда это более выгодно с точки зрения оплаты отпускных, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин .
Работникам, планирующим отпуск на 2023 год, стоит обратить внимание на несколько месяцев, когда это более выгодно с точки зрения оплаты отпускных, рассказал директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин .
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