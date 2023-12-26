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Жители Подмосковья получили рекордные 6,2 миллиона услуг на региональном портале за год

Жители Подмосковья получили рекордные 6,2 миллиона услуг на региональном портале за год

С начала года жителям Московской области оказали более 6,2 миллиона услуг на региональном портале. Рекорд по количеству онлайн-заявлений зафиксировали в сентябре — около 850 тысяч заявок, 300 тысяч из которых касались записи в кружки и секции.

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