Артист не стал делать вид, что ничего не произошло, а превратил конфуз в шутку. Певец отмечал 50-летие большим концертом, на который пришли около 11 тысяч зрителей.
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