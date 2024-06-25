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Петербургский дневник

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ВС РФ огнем миномета «Василек» пресекли ротацию ВСУ на донецком направлении

Также был уничтожен личный состав украинской армии Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения «Южной» ВС РФ сумели сорвать попытку ротации и уничтожить личный состав украинской армии на донецком направлении в зоне проведения спецоперации, говорится в сообщении Министерства обороны России.

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