ВС РФ огнем миномета «Василек» пресекли ротацию ВСУ на донецком направлении

Также был уничтожен личный состав украинской армии Военнослужащие минометной артиллерийской батареи общевойскового объединения «Южной» ВС РФ сумели сорвать попытку ротации и уничтожить личный состав украинской армии на донецком направлении в зоне проведения спецоперации, говорится в сообщении Министерства обороны России.
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