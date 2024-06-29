Итоговый фильм о проекте «Время героев»

За время реализации Медиахолдингом «Общественная служба новостей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проекта «Время героев» ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма создали 20 уникальных видеоартов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии