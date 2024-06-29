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Итоговый фильм о проекте «Время героев»

Итоговый фильм о проекте «Время героев»

За время реализации Медиахолдингом «Общественная служба новостей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проекта «Время героев» ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма создали 20 уникальных видеоартов.

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