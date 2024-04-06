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КГБ задержал белоруса, снимавшего "Искандеры" для украинской разведки

КГБ задержал белоруса, снимавшего "Искандеры" для украинской разведки

Сотрудники Комитета госбезопасности выявили и задержали мужчину, который хотел передать фотографии военной техники на УкраинуВ Могилёвской области Белоруссии задержали мужчину, который работал на украинскую разведку.

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